Sanremo: Asl1 tende la mano alle neo-mamme e ai loro bimbi con il progetto “Banca del Latte” (Foto e Video)

In occasione della Settimana Nazionale dell’Allattamento Materno, Asl1 ha aderito al progetto della “Banca del Latte” per tendere la mano alle neo-mamme e ai loro bimbi nati prematuri o con particolari problematiche.



L’iniziativa è stata presentata questa mattina in ospedale a Sanremo alla presenza del direttore generale di Asl1, Silvio Falco, del primario di Pediatria dell'ospedale di Imperia, Riccardo Borea, e del dirigente medico Patologia Neonatale ‘Gaslini’ di Genova e coordinatore della Banca del Latte Donato, Cristina Traggiai.

Alla conferenza stampa è intervenuta da remoto la dottoressa Cristina Traggiai Dirigente medico Patologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale “Gaslini” di Genova che ha affermato: “Un'iniziativa che ha sede al Gaslini ed i destinatari sono i neonati pre-termini di tutta la Liguria. Vi ringrazio – ha proseguito – perché sarete i primi come centro extra genovese che inizierà la raccolta del latte e la produzione per i nostri piccolini”.

La Banca del Latte Umano Donato è un servizio sanitario che si propone come centro di selezione, raccolta, trattamento e distribuzione di latte materno donato a neonati prematuri e neonati con particolari problematiche che non possono ricevere il latte direttamente dalle proprie madri.

Possono donare tutte le mamme con una produzione di latte superiore alla quantità necessaria per il loro bambino e che conducano uno stile di vita sano possono donare il loro latte in eccesso alla Banca del Latte. È consentita la donazione non prima del 15° giorno dal parto.

Per informazioni si può chiamare la Banca Del Latte Umano Donato ai numeri 3357593966 o 0183537369, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 oppure inviando una e-mail all'indirizzo infoblud@gaslini.org

Saranno date tutte le informazioni di cui hai bisogno. Si può raccogliere manualmente il latte o utilizzare il tiralatte e portare il latte presso il Centro di Neonatologia di riferimento più vicino al domicilio.