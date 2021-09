Bordighera: il 4 ottobre tornano i "Lunedì del movimento civico", primo appuntamento sulla Pigna di Sanremo

Il 4 ottobre, alle 18, al cinema Zeni di Bordighera ritorneranno gli appuntamenti con I “Lunedì del Movimento Civico”. La stagione 2021-2022 si apre con la conferenza “La Pigna di Sanremo: da passione degli abitanti a grande progetto della città”, presentata da esponenti dell’associazione “Pigna Mon Amour”.



“Il finanziamento competitivo di 15 milioni di Euro di cui beneficerà il quartiere sanremese della Pigna porta alla ribalta l’impegno per i centri storici delle nostre citta’, che sono preziosi per la cultura che tramandano, lo stile di vita che ancora rendono possibile scegliere, e l’attrattiva turistica che arricchisce tutta la citta’; ma che richiedono cura costante, rinnovamento, e pianificazione per far coesistere in armonia le diverse vocazioni ed esigenze. - sottolinea Mara Lorenzi - Un progetto della portata di quello approvato per la Pigna non può essere improvvisato”.



“Direttamente o indirettamente la preparazione si è avvalsa dei risultati del precedente lavoro e iniziative del Comune e di Associazioni locali, che si sono fatte promotrici di progetti di mille tipi e hanno creato un patrimonio di funzioni che hanno reso la Pigna attrattiva per un grande finanziamento. Tra queste associazioni la più dedicata è Pigna Mon Amour, fondata nel 2007 da abitanti della Pigna. Altri centri storici della nostra zona sono più piccoli e anche diversi dalla Pigna, ma abbiamo pensato che potesse essere per tutti informativo ascoltare come Pigna Mon Amour abbia creato e nutrito negli anni un programma per la qualità dell’abitare in un centro storico, e lo abbia implementato ottenendo fondi europei e mettendolo in rete con altre realtà”.



Saranno l’avvocato Enza (Chicca) Dedali, socia di Pigna Mon Amour dal 2009 e Presidente dal 2019 al 2021, il Dott. Giuseppe Ferrea, Presidente dal 2009 al 2019, e l’Arch. Alessandro Mammone, attuale Presidente, ad illustrare il lavoro dell’associazione. “Identificando le iniziative che hanno avuto le maggiori ricadute, e magari facendo intravedere un percorso virtuoso usabile da altri Comuni e centri storici per aspirare a grandi finanziamenti. Seguirà dibattito aperto. Tutti sono invitati. L’accesso alla sala sara’ possibile attraverso il Green Pass e uso della mascherina” - concludono.