Sanremo: ripartiti i lavori alla Foce, secondo lotto del maxi intervento per scogliere e spiagge (Foto)

Terminata la stagione balneare sono ripresi i lavori per il ripascimento delle spiagge e la costruzione delle scogliere in zona Foce. Un maxi intervento da 1 milione e 750 mila euro che ha visto già la conclusione del primo lotto in vista dell’estate 2021 con grande soddisfazione e ottimi riscontri per gli operatori degli stabilimenti di zona con più spazio a disposizione e scogliere rinnovate.

In questi giorni l’impresa è tornata a lavorare in zona per la prosecuzione con il secondo lotto per concludere un lavoro atteso in zona da parecchi anni. Sarà sistemato così il versante di Ponente che da tempo necessitava di lavori massicci per porre rimedio a una costante erosione. I lavori dureranno circa tre mesi.

Intanto a palazzo Bellevue si guarda anche al futuro di altre spiagge sul fronte di Levante. Il Comune di Sanremo sta infatti predisponendo il progetto al fine di ottenere nuovi finanziamenti per altri interventi a favore della costa nelle zone di San Martino, Tre Ponti e Bussana.