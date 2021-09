Ospedaletti: donna bestemmia durante il suono delle campane, il parroco scrive sul bollettino

Il suono delle campane irrita una donna, che arriva al punto di accompagnarle con una sequela di bestemmie. Accade a Ospedaletti, come scrive l’agenzia Ansa.

Il parroco ha così deciso di scrivere un articolo sul bollettino, dal titolo ‘Le campane che dovrebbero attirarci a Dio, attirano le bestemmie’ e lo ha accompagnato con il decreto vescovile, che riporta la storia delle campane e il regolamento.

Secondo quanto evidenziato dal parroco il problema esiste da tempo ma di non capire l’avversione. Le campane suonano cinque volte al giorno per non più di tre minuti in totale e per un massimo di 30 secondi ogni volta. Il 12 settembre scorso, nel corso della ‘Festa di Maria’, la donna ha bestemmiato in continuazione durante il suono delle campane, in molti hanno chiamato il parroco per spiegare l’accaduto.

Il prete non ha presentato segnalazioni ai carabinieri ma don Michele ha confermato di essere pronto ricevere chiunque voglia dialogare.