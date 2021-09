Bordighera: iniziati oggi i lavori per l'installazione della “Coda di Capodoglio” alla rotonda del Bel Sit

Iniziano oggi i lavori di installazione per la scultura donata dall'artista Giancarlo Mazzoni, che verrà posizionata sulla rotonda del Bel Sit. L'opera dal nome “Coda di capodoglio” avrà notevoli dimensioni, infatti supera i due metri di altezza ed avrà un peso superiore ai 900 chili.



Un elemento nuovo per la Città delle Palme di forte impatto anche a livello turistico considerata la sua posizione posta alle porte del comune per chi proviene dall'autostrada, ma che soprattutto simboleggia l'unione fra Bordighera e il santuario dei Cetacei.