Maltempo: forti temporali su tutta la provincia, 40 mm di pioggia a Sanremo e palma incendiata a Santo Stefano

Tuoni, lampi e forte pioggia. Sono questi i fenomeni che stanno colpendo a macchia di leopardo la nostra provincia. Dopo l’acquazzone che si è abbattuto intorno alle 10, verso mezzogiorno un’altra cella temporalesca si è instaurata sulla nostra zona, colpendo diverse città soprattutto sulla costa.

Da evidenziare la forte attività temporalesca, che ha provocato non pochi problemi agli impianti elettrici, saltati in alcuni casi. A Santo Stefano al Mare un fulmine ha colpito una palma, incendiandola. Le piogge più forti si sono registrate a Sanremo con 46 millimetri di pioggia. A seguire troviamo: Dolcedo 40, Ceriana 30, Diano Marina 24, Pieve di Teco 23, Ventimiglia 21, Montalto 18, Bajardo 16.

Nessuno problema per ora ai corsi d’acqua che, seppur ingrossati, non stanno creando preoccupazione. L’unico che è salito sopra la media è il torrente Armea a Sanremo, che è comunque sotto i livelli di guardia. Molte le chiamate ai Vigili del Fuoco che stanno operando con difficoltà, anche a cause dei problemi legati alle linee telefoniche.

Ricordiamo (cliccando QUI) che l'allerta meteo è stata prolungata nella nostra provincia fino alle 17.