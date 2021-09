Non si fermano all’alt e, alla fine vengono inseguiti e bloccati in via Martiri, dove cado dagli scooter.

E’ accaduto stanotte, quando due giovani a bordo di una moto hanno proseguito senza fermarsi a un posto di controllo della Polizia.

La fuga è stata stoppata in via Martiri dove i due sono finiti a terra. Fortunatamente non hanno riportato gravi ferite ma, ovviamente, dovranno rispondere dell’accaduto.