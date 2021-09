Ventimiglia: Michael Ventre, il fatidico 'sì' per il talento del calcio sanremese

Un matrimonio riservatissimo quello avvenuto ieri a Baia Benjamin. A dire il suo 'sì' è stato Michael Ventre talentuoso giocatore del Ventimiglia Calcio. Classe 1996, è convolato a nozze con la sua fidanzata storica, Francesca Gorlero. La cerimonia fra i due giovani, si è svolta nella bellissima spiaggia della Locanda Baia Benjamin, dove un funzionario del Comune, davanti agli sposi, ai loro familiari e ai testimoni, ha dato lettura degli articoli del codice previsti nel rito civile. È stata una grande emozione sentire pronunciare il sì da Michael e Francesca, due bellissimi ragazzi che si contraddistinguono, nella loro semplicità, per un sentimento profondo e puro.

Michael Ventre, nato a Sanremo il 05.01.96 è stato un giocatore di grande prospettiva, dotato di un’ottima tecnica individuale e può ricoprire diversi ruoli: dal trequartista, all’esterno, alla seconda punta. Classe, rapidità ed un tasso tecnico decisamente sopra la media. Sono queste le caratteristiche più importati di Michael, che nella sua carriera ha vestito la maglia di club professionistici, maturando esperienze importanti.

Cresciuto nelle giovanili della Sanremese Michael Ventre si è trasferito giovanissimo al Genoa, dove è rimasto dal 2009 al 2013, accompagnato dal suo Mister per eccellenza Stragapede Vincenzo, poi una stagione nella Primavera dell’Inter, dove in attacco fa coppia con Federico Bonazzoli e vince il Torneo di Viareggio. Quindi il ritorno al Genoa, che lo gira al Cosenza (serie C, campionato 2015-16), dove debutta nel calcio professionistico e la stagione seguente gioca per il Robur Siena (serie C, ’16-’17). A fine stagione si svincola dal Genoa e approda alla Romanese (serie D, ’17-’18) e all’Avellino (serie D, ’18-’19). Ora è un punto fermo della società granata nel Campionato di Eccellenza Ligure.