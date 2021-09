Imperia: studenti del Vieusseux puliscono la spiaggia d'Oro per il Friday For Future

Anche i ragazzi del Liceo Vieusseux di Imperia hanno scelto di aderire al Friday For Future. Non cortei o proteste, come si stanno vedendo in tutta Europa ma una iniziativa semplice: la pulizia di un tratto di spiaggia.

Così stamattina una gruppetto di studenti si è incontrato alle 9.30, alla spiaggia d'Oro, muniti di sacchetti e guanti per pulire la zona. I ragazzi hanno deciso di riproporre l'intervento già messo in atto l'anno scorso in occasione delle proteste del movimento studentesco europeo, nate per sensibilizzare l'opinione pubblica sui pericoli del cambiamento climatico e chiedere ai governi di attuare politiche immediate per salvare il pianeta e garantire un futuro alle nuove generazioni. Gli imperiesi hanno preferito l'azione alle parole.