Questo fine settimana, una serie di iniziative gastronomiche e culturali ideate dal Museo del Cibo di Pigna

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre, il Museo del Cibo si fa portavoce di una serie di appuntamenti dedicati alla scoperta del Fagiolo Bianco di Pigna in combinazione con altre proposte alimentari del territorio. Nello specifico si potrà degustare un quanto mai ben assortito abbinamento con i Funghi dell’Alta Val Nervia (venerdì, sabato e domenica) e con la Cipolla Belendina della piana andorese (domenica).



Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede il programma dell’iniziativa ideata dal Museo del Cibo in collaborazione con il Comune di Pigna e CNA Imperia. Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 settembre “A tavola con il Fagiolo Bianco di Pigna e i Funghi dell’Alta Val Nervia”: appuntamento gastronomico nei locali di zona che proporranno piatti e ricette preparati con questi due ingredienti tipici.



Domenica 26 settembre il Fagiolo Bianco di Pigna diventa un vero e proprio “cicerone” e mostrerà le bellezze del centro storico accompagnando i visitatori con una gustosa ”Insalata di fagioli bianchi di Pigna con la Cipolla rossa Belendina”. Sarà una vera e propria passeggiata gastronomica per le vie di Pigna e del centro storico alla scoperta dei suoi monumenti ed edifici di pregio, degli affreschi del Canavesio e del polo museale cittadino, naturalmente.



Contemporaneamente si terrà una mostra mercato di prodotti agricoli in cui verranno abbinate gastronomia, cultura e artigianato. Per l’occasione la gelateria “Desir de Roy” preparerà il gelato utilizzando proprio il Fagiolo Bianco di Pigna, dimostrando, così, quanto possa essere versatile questo ingrediente. Per favorire la partecipazione alla manifestazione è prevista una particolare promozione: chi pernotterà nelle strutture convenzionate dal 24 al 26 settembre riceverà un grazioso omaggio.



Inoltre, l’iniziativa si svolge proprio in contemporanea con la festa nazionale del Plein Air dedicata a tutti gli amanti del vivere viaggiando, che racchiude tutti i Comuni dell’entroterra che possono fregiarsi della Bandiera Arancione.



Questo è solo il primo appuntamento promosso dal Museo del Cibo di Pigna per l’autunno; i prossimi eventi si terranno il 29-30-31 ottobre con “A tavola con Castagne e Zucche” e il 12-13-14 novembre con “A tavola con l’Olio nuovo e il Pan Negru di Pigna”.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: iatpigna@gmail.com oppure fb: @visitpigna o tel. 0184 1760041. - Ufficio I. A.T. Pigna - Porta Occidentale Parco Alpi Liguri. Polo Museale Alta Val Nervia - www.visitpigna.it - Fb visitpigna – Instagram comunedipigna