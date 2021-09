La cantautrice di Lingueglietta Chiara Ragnini domani sera ospite di Rai Isoradio dalle 19 alle 20

Terminato il mini tour estivo che l'ha vista protagonista con le sue canzoni in lungo e in largo per la Liguria, la cantautrice di Lingueglietta, Chiara Ragnini, raggiunge un nuovo e importante traguardo.

Sarà infatti ospite ai microfoni di Rai Isoradio, domani sera dalle 19 alle 20, all'interno del format 'Sulle strade della musica', il nuovo progetto radiofonico nato dalla collaborazione tra Direzione Rai Radio, Isoradio, Siae e Ministero della Cultura.

Presentata da Max Locafaro ed Elena Carbonari, selezionata su centinaia di proposte pervenute da tutta Italia, Chiara si racconterà al pubblico di Isoradio e farà ascoltare l'ultimo singolo Fra caos e paura, tratto dall’EP Disordine uscito lo scorso ottobre. Peculiarità del programma è l’introduzione dell’artista da parte di un 'testimonial' che ne racconti aneddoti e singolarità: per questo 'compito' Chiara ha scelto l'amico e collega cantautore e attore Eugenio Ripepi, che svelerà alcune curiosità legate alla cantautrice.

“Sono felicissima ed orgogliosa di essere stata selezionata - racconta Chiara - grazie all’ascolto attento e curioso di Max Locafaro, che ringrazio della preziosa opportunità. E’ una bellissima occasione per farsi scoprire da un pubblico numeroso e attento come quello di Isoradio e Radio RAI".

Il singolo di Chiara sarà inoltre trasmesso per una settimana sulle frequenze di RAI Isoradio a partire da sabato prossimo.