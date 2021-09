Ventimiglia: fenomeno migratorio, il Sindaco "Stiamo lavorando da tempo ma serve accordo con la Prefettura"

"Nessuna anticipazione se prima non verrà vista, concordata e approvata dalla Prefettura e dalle Forze dell'ordine linee guida condivise, ma stiamo già operando in tal senso. Un lavoro intenso e, entro 10 giorni, avremo già i primi risultati sulle proposte che nasceranno dal tavolo di coordinamento comunale, trasversale a più uffici comunali, che è già partito, coordinato da me direttamente attraverso il direttore del mio Staff e dopo le riunioni che le Forze dell'ordine".

Interviene in questo modo il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, anche dopo la manifestazione di ieri e sull'azione che l'amministrazione vuole intraprendere per far fronte al fenomeno migratorio. "Fermo restando che - prosegue così non si può più andare avanti e che i cittadini sono stanchi e sofferenti, si sta procedendo su più punti ma con massima cautela perchè si stanno studiando ordinanze e linee di azione che devono essere facilmente e concretamente applicabili da tutte le forze dell'ordine e quindi azioni incisive condivise e concordate".

"Aspetto anche l'arrivo del nuovo Prefetto con il qual espero di instaurare un ottimo e collaborativo percorso sul fenomeno migranti. Certamente a breve dobbiamo vedere un cambiamento, durezza e tolleranza zero verso ubriachi e degrado. Come ho preannunciato deve essere con cautela e con regole rigide anche data accoglienza".

Scullino 'apre' poi alla possibilità di un campo per i migranti, ma lo fa con una serie di paletti: "Il sorgere di un campo di accoglienza, prescindendo dalla denominazione che avrà, necessariamente da prevedersi fuori dai centri abitati anche frazionali, dovrà avere un regolamento di gestione concordato e rigido solo per chi intende rispettare il modo civile di vivere e le regole. Fermezza e tolleranza zero, con accoglienza solo per chi lo merita e ne ha veramente bisogno, basta buonismi inutili".

Intanto questa mattina si è svolto un intervento di pulizia (e ancora in corso) nella zona del Ristorante Sirena.