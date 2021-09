Sanremo: investito da un camion 'pirata' in strada Sen. Marsaglia, uomo portato in ospedale (Foto)

Viene investito da un camion che poi fugge via. E’ accaduto poco prima delle 13 in strada Senatore Ernesto Marsaglia a Sanremo. Un uomo, che stava camminando a bordo strada e procedeva in discesa è stato urtato dal mezzo che ha poi continuano la sua marcia, senza prestare soccorso.

Ad accorgersi del fatto, fortunatamente, un giovane che stava transitando in moto. E’ stato lui a fornire i primi soccorsi all’uomo investito e a chiamare il 112. E’ intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza, che ha portato l’uomo in ospedale in codice giallo di media gravità.

(Foto di Tonino Bonomo)