Sanremo: automobilista abbagliato dal sole tampona scooter a San Martino (Foto)

Abbagliato dal sole e centra una moto ferma davanti a lui. L'incidente è avvenuto questa mattina a San Martino dove un automobilista ha tamponato uno scooter fermo in corso Cavallotti in attesa di immettersi in via Lamarmora.

A seguito dell'impatto l'uomo alla guida del motorino è stato disarcionato dal proprio veicolo ed è finito a terra, fortunatamente senza subire gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per la ricostruzione della dinamica e la gestione del traffico, intenso per la concomitanza dell'ingresso degli alunni a scuola.