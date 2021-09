Ventimiglia: domani Scuola di Pace per il progetto 'Bimbi di Strada', a fine anno visita della vedova Attanasio

Domani, mercoledì 22 settembre, alle 17, al Chiostro di Sant’Agostino, nel centro di Ventimiglia si terrà un incontro con don Robert Kasereka Ngogi, su "Il Congo: un gigante in ginocchio, L’infanzia negata". Un'iniziativa organizzata dalla Scuola di Pace di Ventimiglia, a favore del progetto 'Bimbi di Strada', avviato in Congo in ricordo dell’Ambasciatore Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio scorso assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo.

Don Robert Kasereka Ngogi è il presidente dell’Opera di Promozione dell’Alfabetizzazione nel Mondo (Opam). La Scuola di Pace di Ventimiglia è da mesi impegnata nel progetto 'Bimbi di Strada', lanciato da Zakia Saddiki, vedova di Luca Attanasio e finalizzato all’alfabetizzazione e all’aiuto di un gruppo di 502 bambini altrimenti destinati a un futuro di privazioni e violenza.



Nell’occasione la Scuola di Pace, per mano di Maria Somà, della Chiesa Valdese, consegnerà un primo contributo di 7.300 euro. "Durante l’incontro è previsto un interludio musicale con Filippo Odobashi (Ass.ne Scuola di Musica Città di Sanremo) al pianoforte. Seguirà buffet ad offerta libera, il ricavato sarà a sua volta devoluto al progetto per i Bimbi di Strada in Congo L’ingresso all’evento è libero ma è richiesto il possesso del green pass" - sottolineano gli organizzatori.



L’evento di domani è il primo passo di un programma che vivrà i suoi momenti principali a cavallo tra gli ultimi giorni del 2021 e i primi del 2022. "Dal 27 dicembre al 2 gennaio, infatti, Zakia Saddiki sarà a Ventimiglia, ospite della Scuola di Pace che il giorno 29 dicembre le conferirà il Premio Testimone di pace, in una cerimonia a cui prenderà parte anche il Coro Polifonico Città di Ventimiglia, che terrà un concerto in memoria dell’Ambasciatore Luca Attanasio. Il 2 gennaio 2022, inoltre, è prevista l’intitolazione del Centro Sociale Spes a Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo. L’artista Elio Lentini regalerà al Centro Spes una scultura dedicata alla memoria dei tre caduti" - annunciano.