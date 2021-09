Sanremo: si rompe un tubo alla Foce, code che arrivano quasi a Bordighera e automobilisti inviperiti (Foto e Video)

Si rompe un tubo dell’acquedotto e scattano subito i lavori ma, con il semaforo prima e con i movieri dopo, si creano lunghissime code sia in ingresso che in uscita. E’ accaduto questa mattina a Sanremo, in corso Matuzia a pochi metri dalla rotonda, dove un tubo si è rotto sul lato a mare della carreggiata.

Sono intervenuti immediatamente gli operai di Rivieracqua, che hanno iniziato i lavori di riparazione. E’ stato installato un semaforo per rendere la viabilità a senso unico alternato ma, viste le code che si sono formate (soprattutto da Ponente), è stato deciso di mettere due ‘movieri’ ma, purtroppo, la situazione è migliorata di poco.

Automobilisti ovviamente su tutte le furie, visto che c’è anche stato chi ha fatto coda da oltre Ospedaletti, con la durata del tragitto tra Capo Nero e la zona della Foce che ha raggiunto addirittura un’ora. Alle 11 di questa mattina la coda arrivava oltre il confine tra Sanremo e Ospedaletti mentre, nel senso inverso andava un pochino meglio, con le auto incolonnate da piazza Cesare Battisti.

In molti hanno addirittura deciso di fare dietro-front, magari andando a cercare qualche strada ‘scorciatoia’ sulle alture mentre altri sono proprio tornati indietro. Tra l’altro, questa mattina, sono stati molti i turisti francesi che hanno preso d’assalto Sanremo per il classico mercato del martedì, in una città che, fortunatamente, registra ancora la presenza di molti turisti.

I lavori sono ancora in corso e termineranno nelle prossime ore, con le code che si stanno diradando ma, ne siamo certi, proseguiranno ancora.