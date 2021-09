Domani il derby di coppa tra Imperia e Sanremese: il Questore "Nessuna restrizione ma è una prova per le tifoserie" (Video)

Appuntamento con il derby di Coppa Italia domani pomeriggio allo stadio ‘Nino Ciccione’ di Imperia, tra i nerazzurri e la Sanremese. Questa mattina il Questore Pietro Milone ha sottolineato come il match di domani debba essere considerato un vero e proprio 'banco di prova' per le due tifoserie.

“L’ho definita una 'apertura di credito' per le tifoserie - ha detto - non chiedendo restrizioni per la partita. Nel corso della stagione ci saranno altri due derby e quella di domani sarà una prova di maturità. Vediamo se i tifosi delle due squadre hanno imparato a comportarsi, dopo i fatti di 6 anni fa. Penso sia passato un lasso di tempo sufficiente, affinchè tutti quanti abbiano compreso che le partite di calcio devono essere una festa di sport, durante le quali si deve tifare per la propria squadra e non contro l’altra. Men che meno devono esserci scontri”.

Il Questore ha anche confermato restrizioni, nel caso in cui la 'prova'di domani dovesse fallire: “Ovviamente sì – ha terminato – e noi faremo un servizio di ordine pubblico particolarmente attento. Mi auguro che le tifoserie non falliscano la prova di domani e che tutti si possa assistere a una partita tranquilla e serena”.