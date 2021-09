Dolcedo: perde il controllo di un mezzo della nettezza urbana e finisce su un fianco, intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco, questa notte alle 3.30 a Dolcedo in Val Prino per un mezzo della nettezza urbana che, per cause ancora in via d’accertamento, è finito su un fianco.

I pompieri sono intervenuti insieme al personale medico del 118 anche se, per fortuna, il conducente del mezzo non ha riportato alcuna ferita. Un po’ difficoltosi i lavori per mettere il camion in sicurezza visto che aveva perso gasolio e per rimetterlo in sesto. Per questo i Vigili del Fuoco sono stati costretti a utilizzare la gru.

Verso le 6.30 la strada è stata liberata.