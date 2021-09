Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 20 a domenica 26 settembre in Riviera e Côte d'Azur

Maddalena Mizzoni al talk-show sul tema 'L’impegno non può aspettare' in piazza Borea d'Olmo a Sanremo

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE



SANREMO



Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. Per l’inaugurazione de ‘La Settimana del Cassini’, ‘L’impegno non può aspettare’: talk-show con Maddalena Mizzoni sull’importanza dell’impegno sociale e politico + Intermezzi musicali dell’orchestra giovanile Note Libere. Evento organizzato dagli studenti del Liceo Cassini per celebrare il 160° anniversario dalla sua fondazione. Piazza Borea d’Olmo, partecipazione libera, fino al 25 settembre (info e prenotazioni QUI)

IMPERIA

10.00-20.00. Mostra di Guglielmo Mazzia con esposizione di mosaici artistici. Galleria ‘Rondò’ in piazza Dante, fino al 29 settembre (h 10/12-16/20)

17.00-20.00. Mostra ‘L’arte, un dono semplice’ con le opere del pittore imperiese, Bernardo Asplanato. Circolo Parasio, Piazza Pagliari 4, accessi sono limitati nel rispetto delle normative vigenti (fino al 26 settembre, tutti i giorni h 17/20)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

ISOLABONA

10.00. Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto basato su una terzina a scelta. Palazzo Doria, fino al 10 ottobre, ingresso libero, info 335 5941622



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 30 settembre (più info)

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

MARTEDI’ 21 SETTEMBRE

SANREMO

11.00. ‘LodoLandy a GoGo’: inaugurazione mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30



20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. ‘La Settimana del Cassini’, ‘Conversazione su Dante’: intervento di Francesco Fadigati, scrittore, dantista, insegnante e dirigente scolastico, con un excursus sulla figura di Dante Alighieri, anche in occasione dell’anniversario dei 700 anni dalla sua morte. Piazza Borea d’Olmo, partecipazione libera, fino al 25 settembre (info e prenotazioni QUI)

IMPERIA

10.00-20.00. Mostra di Guglielmo Mazzia con esposizione di mosaici artistici. Galleria ‘Rondò’ in piazza Dante, fino al 29 settembre (h 10/12-16/20)

17.00-20.00. Mostra ‘L’arte, un dono semplice’ con le opere del pittore imperiese, Bernardo Asplanato. Circolo Parasio, Piazza Pagliari 4, accessi sono limitati nel rispetto delle normative vigenti (fino al 26 settembre, tutti i giorni h 17/20)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mostra personale di Emanuele Biagioni con sette opere sul tema delle dimensioni metropolitane fra l’ambiente e i personaggi che popolano città e locali. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 30 settembre (martedì a sabato 9/12.30-15/17, la prima e la terza domenica del mese 10/12.30)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

ISOLABONA

10.00. Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto con una terzina a scelta. Palazzo Doria, fino al 10 ottobre, ingresso libero, info 335 5941622



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

18.00. Conferenza dal titolo ‘Piccola storia della Provenza e del Piemonte’ raccontata da Jean-Claude Nobécourt, speleologo, membro dello Spéléo-Club di Monaco e dell'Associazione francese di carsologia. Museo di Antropologia Preistorica, boulevard du Jardin Exotique 56 bis



MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE

SANREMO

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)



20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. ‘La Settimana del Cassini’, ‘L’elemento umano’: intervento di Stefano Schirato, fotoreporter, su un percorso fotografico incentrato sull’uomo, nella sua evoluzione da Chernobyl a oggi. Piazza Borea d’Olmo, partecipazione libera, fino al 25 settembre (info e prenotazioni QUI)

IMPERIA

10.00-20.00. Mostra di Guglielmo Mazzia con esposizione di mosaici artistici. Galleria ‘Rondò’ in piazza Dante, fino al 29 settembre (h 10/12-16/20)

17.00-20.00. Mostra ‘L’arte, un dono semplice’ con le opere del pittore imperiese, Bernardo Asplanato. Circolo Parasio, Piazza Pagliari 4, accessi sono limitati nel rispetto delle normative vigenti (fino al 26 settembre, tutti i giorni h 17/20)

VENTIMIGLIA

15.30-18.00. Mostra personale di Karin Monschauer con circa quaranta opere sul rapporto vibrazione e colore come linguaggio internazionale. Centro Culturale Polivalente San Francesco, fino al 30 settembre (mercoledì e giovedì 15.30/18.30, sabato e domenica 10/12 e 15.30/18.30)

RIVA LIGURE



21.15. Per la festa di San Maurizio, Consiglio Comunale Straordinario e Solenne in piazza con assegnazione della Cittadinanza Onoraria, del Premio Riva Ligure ed altre benemerenze a soggetti diversi che si sono contraddistinti in ambito scolastico e sociale. Piazza Matteotti

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

ISOLABONA

10.00. Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto con una terzina a scelta. Palazzo Doria, fino al 10 ottobre, ingresso libero, info 335 5941622



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 30 settembre (più info)





G IOVEDI’ 23 SETTEMBRE

SANREMO

10.00. ‘La Sanremo di Italo Calvino’: visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino alla sua casa, alle scuole da lui frequentate ed ai luoghi da lui preferiti, con lettura di brani dei racconti sanremesi, dove sono stati ambientati (7 euro). Ritrovo sotto il ‘pino’ di Piazza Colombo, info 327 0824866 (più info)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)



16.30. Lo scrittore Enzo Barnabà presenta il libro ‘Il Sogno Babilonese. Lo Château Grimaldi, la Belle Époque, la Riviera’ dedicato alle vicende della celebre villa, sul confine tra Italia e Francia. Chiesa Valdese in via Roma 14

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. ‘La Settimana del Cassini’, ‘C’è (ancora) speranza per la scuola?’: intervento di Elena Ugolini, sottosegretario al Ministero dell’Istruzione dal 2011 al 2013, insegnante e dirigente scolastico. Piazza Borea d’Olmo, partecipazione libera, fino al 25 settembre (info e prenotazioni QUI)

21.00. ‘Serena produttività Beethoveniana e gioia musicale di Mozart’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Gerardo Estrada con Ilian Garnet al violino (25 euro). Teatro del Casinò (info e prenotazioni QUI)

IMPERIA

10.00-20.00. Mostra di Guglielmo Mazzia con esposizione di mosaici artistici. Galleria ‘Rondò’ in piazza Dante, fino al 29 settembre (h 10/12-16/20)

17.00-20.00. Mostra ‘L’arte, un dono semplice’ con le opere del pittore imperiese, Bernardo Asplanato. Circolo Parasio, Piazza Pagliari 4, accessi sono limitati nel rispetto delle normative vigenti (fino al 26 settembre, tutti i giorni h 17/20)

20.45. Per ‘Settembre musicale imperiese’, concerto del duo chitarra e pianoforte dei maestri Luca Torrigiani e Lapo Vannucci con musiche di Carcassi, Carulli e Tarrega. Evento a cura del Centro studi musicali ‘G. Amadeo’. Oratorio di Santa Caterina in Via San Maurizio a Porto Maurizio, ingresso libero nel rispetto delle normative anticovid

VENTIMIGLIA

15.30-18.00. Mostra personale di Karin Monschauer con circa quaranta opere sul rapporto vibrazione e colore come linguaggio internazionale. Centro Culturale Polivalente San Francesco, fino al 30 settembre (mercoledì e giovedì 15.30/18.30, sabato e domenica 10/12 e 15.30/18.30)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



ISOLABONA

10.00. Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto con una terzina a scelta. Palazzo Doria, fino al 10 ottobre, ingresso libero, info 335 5941622



FRANCIA

MONACO

10.00-18.30. 30esimo ‘Monaco Yacht Show’: il salone ospita le maggiori compagnie di yachting di lusso oltre a superyachts e megayachts. Port Hercule, fino al 25 settembre (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

20.00. Gala per la Salute Planetaria, a cura della Fondazione Prince Albert II di Monaco. Palazzo dei Principi (più info)



NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 30 settembre (più info)





VENERDI’ 24 SETTEMBRE

SANREMO

10.00. Campionato Italiano Under 16 femminile di tennis a squadre. Tennis Sanremo, fino al 26 settembre (più info)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. ‘La Settimana del Cassini’, ‘Le origini di Calvino: Sanremo e il Cassini’: intervento di Giuseppe Conte, poeta e scrittore, e Fabio Baricalla, filologo, pota e insegnante, alla scoperta dei luoghi narrati da Italo Calvino nelle sue opere ambientate tra le vie dalla Sanremo della prima metà del ‘900. Interventi musicali dell’orchestra Swing Kids, diretta da Freddy Colt. Piazza Borea d’Olmo, partecipazione libera, fino al 25 settembre (info e prenotazioni QUI)



IMPERIA



10.00-20.00. Mostra di Guglielmo Mazzia con esposizione di mosaici artistici. Galleria ‘Rondò’ in piazza Dante, fino al 29 settembre (h 10/12-16/20)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)

17.00-20.00. Mostra ‘L’arte, un dono semplice’ con le opere del pittore imperiese, Bernardo Asplanato. Circolo Parasio, Piazza Pagliari 4, accessi sono limitati nel rispetto delle normative vigenti (fino al 26 settembre, tutti i giorni h 17/20)

VENTIMIGLIA

21.00. Incontro ‘In-formativo’: corso di formazione in comunicazione umana interattiva – Operatore nekke difficoltà dell’alimentazione organizzato da DCA A.P.S. ed UPE. Sede della Spes, corso Limone Piemonte 63, fino al 26 settembre, info a comunicazione@prevenzionedca.it

OSPEDALETTI

7.00. ‘Liguria bike trail’: avventura in bici senza supporto per scoprire il Ponente Ligure. Tre tracce tra cui scegliere: classic 310 km 9000mt dsl traccia adatta a Mtb, monstercross: weekend 250 km 6800mt dsl traccia adatta Mtb ,monstercross: B-Road 410 km 11000mt dsl traccia adatta per Gravel, Mtb, monstercross Partenza ed arrivo presso ‘La Piccola’ di Ospedaletti, fino al 28 settembre, info QUI e QUI

SAN BARTOLOMEO AL MARE

12.00-00.00. ‘OktoBEERfest’: i commercianti di San Bartolomeo al Mare e l'associazione San Matteo accolgono i partecipanti con birra e specialità gastronomiche mentre band e dj si alternano con sottofondo musicale. Piazza Torre Santa Maria, fino al 26 settembre



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



ISOLABONA

10.00. Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto con una terzina a scelta. Palazzo Doria, fino al 10 ottobre, ingresso libero, info 335 5941622

VALLEBONA

18.00. Presentazione libro di Arturo Viale ‘La Merica’ a cura dell'associazione Culturale ‘A Cria’. Centro Storico



FRANCIA

ANTIBES

21.00. Festival d'Arte Sacra: concerto ‘Le sette parole di Cristo in croce di Haydn’ dell’Orchestra regionale di Cannes diretta dal M° Julien Chauvin. Cattedrale di Antibes (più info)

MONACO

10.00-18.30. 30esimo ‘Monaco Yacht Show’: il salone ospita le maggiori compagnie di yachting di lusso oltre a superyachts e megayachts. Port Hercule, fino al 25 settembre (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

20.30. ‘Don’t Give Up’, tributo di Kate Bush e Peter Gabriel. Espace Léo Ferré (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 30 settembre (più info)



20.30. Omaggio al trompettista François Chassagnite : la Nice Jazz Orchestra ospita Anders Bergcrantz. Direttore musicale di Pierre Bertrand. Théâtre Francis Gag Nice, anche domani (più info)



SABATO 25 SETTEMBRE

SANREMO

10.00. Campionato Italiano Under 16 femminile di tennis a squadre. Tennis Sanremo, fino al 26 settembre (più info)

10.00-19.30. 37° Sanremo International Volley Cup - 27° Memorial Dado Tessitore. Polo Sportivo Mercato dei Fiori a Bussana, anche domani

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

15.30-18.15. 40esimo Trofeo Aristide Vacchino - Regata Internazionale Sprint Allievi e Cadetti'. A cura della Canottieri Sanremo Specchio Acqueo del Porto Vecchio, anche domani



17.30. Presentazione libro di Rinaldo Sartore ‘Rose Moderne’, edito da Edagricole. Al termine l’autore dialoga con i partecipanti. Floriseum, Museo del fiore in corso Felice Cavallotti 113

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. ‘La Settimana del Cassini’ (ultimo giorno): concerto finale con live del rapper Tredici Pietro. Apre il trapper sanremese Hamza Camo. Piazza Borea d’Olmo, partecipazione libera (i posti saranno riservati esclusivamente agli studenti del Cassini)

IMPERIA

9.00-13.00. GEP – Giornate Europee del patrimonio (European Heritage Days): ‘Frontiera Judaica’, approfondimento sulla presenza della comunità ebraica nello spazio ligure-provenzale dal Medioevo alla Shoah attraverso la lettura di antichi documenti con Alessandro Carassale, Claudio Littardi, Angelo Nicolini e Paolo Veziano. A cura dell’Archivio di Stato di Imperia I.I.S. G. Ruffini. via Terre Bianche 2, info e prenotazioni: as-im@beniculturali.it

10.00-20.00. Mostra di Guglielmo Mazzia con esposizione di mosaici artistici. Galleria ‘Rondò’ in piazza Dante, fino al 29 settembre (h 10/12-16/20)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)



17.00-20.00. Mostra ‘L’arte, un dono semplice’ con le opere del pittore imperiese, Bernardo Asplanato. Circolo Parasio, Piazza Pagliari 4, accessi sono limitati nel rispetto delle normative vigenti (fino al 26 settembre, tutti i giorni h 17/20)

17.30. Per ‘Settembre musicale imperiese’, concerto dei docenti del ‘C.S.M. Amadeo’ dal titolo ‘La Musica al Centro’ con i M° Davide Calvini, M° Manuel Merlo, M° Alfonso Moretta, M° Manuel Pettigiani, M° Sabine Spath. Introduzione a cura degli allievi: Giulia Fassitelli (clarinetto) Irene Geranio (violino) Mara Giribaldi (violoncello). Oratorio di Santa Caterina in Via San Maurizio a Porto Maurizio, ingresso libero nel rispetto delle normative anticovid

VENTIMIGLIA



8.30-18.00. Mercatino brocante nella nuova isola pedonale di Via Aprosio

9.00-17.00. Mostra personale di Emanuele Biagioni con sette opere sul tema delle dimensioni metropolitane fra l’ambiente e i personaggi che popolano città e locali. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 30 settembre (martedì a sabato 9/12.30-15/17, la prima e la terza domenica del mese 10/12.30)

10.00. Incontro ‘In-formativo’: corso di formazione in comunicazione umana interattiva – Operatore nekke difficoltà dell’alimentazione organizzato da DCA A.P.S. ed UPE. Sede della Spes, corso Limone Piemonte 63, fino al 26 settembre, info a comunicazione@prevenzionedca.it

10.00-18.30. Mostra personale di Karin Monschauer con circa quaranta opere sul rapporto vibrazione e colore come linguaggio internazionale. Centro Culturale Polivalente San Francesco, fino al 30 settembre (mercoledì e giovedì 15.30/18.30, sabato e domenica 10/12 e 15.30/18.30)

OSPEDALETTI

7.00. ‘Liguria bike trail’: avventura in bici senza supporto per scoprire il Ponente Ligure. Tre tracce tra cui scegliere: classic 310 km 9000mt dsl traccia adatta a Mtb, monstercross: weekend 250 km 6800mt dsl traccia adatta Mtb ,monstercross: B-Road 410 km 11000mt dsl traccia adatta per Gravel, Mtb, monstercross Partenza ed arrivo presso ‘La Piccola’ di Ospedaletti, fino al 28 settembre, info QUI e QUI

TAGGIA ARMA

10.00-19.00. Meditaggiasca & Expo della Valle Argentina Armea in collaborazione con Azienda Speciale Riviere di Liguria: con esposizione di prodotti tipici agroalimentari del territorio + incontri a tema su prodotti tipici della valle. Piazza Cavour, anche domani (il programma a questo link)

15.00-21.00. Torneo Amatoriale di Ping Pong Tour 2021 con formula di gioco TTX Reload a cura della ASD TennisTavolo. Piazza Chierotti, info 328 4692707

SANTO STEFANO AL MARE

17.00. Giornata finale della 37edizione del concorso internazionale ‘The Look Of The Year’ con l’assegnazione del ‘The Look Of The Year Fashion Award’ ai creatori di moda, ai produttori, agli indossatori e ai promotori del settore attraverso il web, giornali, radio, tv e social. Sfilano 15 modelli e 40 modelle sotto la regia dello Studio2fFashion di Torino. Porto Marina degli Aregai (più info)

DIANO MARINA



20.30. ‘L’Economia circolare di comunione incontra la Spiritualità della consapevolezza’: incontro di riflessione con relatori Luca Giordana, Coordinatore APICE, e Don Flavio Luciano, Pastorale Sociale e del Lavoro. Presenta Luisa Barcella, introduzione di Gianluigi Nicola. Evento a cura dell’associazione ‘Teilhard de Chardin’. Opere Parrocchiali in Via Lombardi e Rossignoli 37, partecipazione libera

21.30. Per la rassegna ‘Un Mare di pagine 2021’, la scrittrice Raffaella Fenoglio presenta ‘50 sfumature di caffè’. Via Genala (zona Uff. IAT), ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE

12.00-00.00. ‘OktoBEERfest’: i commercianti di San Bartolomeo al Mare e l'associazione San Matteo accolgono i partecipanti con birra e specialità gastronomiche mentre band e dj si alternano con sottofondo musicale. Piazza Torre Santa Maria, fino al 26 settembre



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

COSIO D’ARROSCIA

10.00. Seconda parte del laboratorio internazionale di arti Trasformatorio, giunto alla 6a edizione, e all’esordio nel territorio Ligure- Partecipano visual artist, compositori, musicisti, fotografi, scrittori, videomaker, architetti (altre informazioni a questo link)

ISOLABONA

10.00. Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto con una terzina a scelta. Palazzo Doria, fino al 10 ottobre, ingresso libero, info 335 5941622

MONTEGROSSO PIAN LATTE



9.00. ‘Il Sentiero della Transumanza’: giornata a contatto con la natura e con la tradizione dei piccoli borghi montani dell'Alta Valle Arroscia. A cura dell’Associazione Turistica Pro Loco di Montegrosso Pian Latte (15 euro). Ritrovo in via ai Prati 93, info 379 1960253 (i dettagli a questo link)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. Ultimo giorno del 30esimo ‘Monaco Yacht Show’: il salone ospita le maggiori compagnie di yachting di lusso oltre a superyachts e megayachts. Port Hercule (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

22.30. Concerto della cantante greca Anna Vissi alla Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 30 settembre (più info)



20.30. Omaggio al trompettista François Chassagnite : la Nice Jazz Orchestra ospita Anders Bergcrantz. Direttore musicale di Pierre Bertrand. Théâtre Francis Gag Nice (più info)





DOMENICA 26 SETTEMBRE

SANREMO

7.00-12.00. Seconda e ultima giornata del 40esimo Trofeo Aristide Vacchino - Regata Internazionale Sprint Allievi e Cadetti'. A cura della Canottieri Sanremo Specchio Acqueo del Porto Vecchio

10.00. Ultimo giorno del Campionato Italiano Under 16 femminile di tennis a squadre. Tennis Sanremo (più info)

10.00-19.30. 37° Sanremo International Volley Cup - 27° Memorial Dado Tessitore. Polo Sportivo Mercato dei Fiori a Bussana

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)



IMPERIA



9.00-13.00. GEP – Giornate Europee del patrimonio (European Heritage Days): esposizione documentaria e visita ai fondi archivistici (evento con posti limitati). Archivio di stato in viale Matteotti 105, info e prenotazioni: as-im@beniculturali.it

10.00-20.00. Mostra di Guglielmo Mazzia con esposizione di mosaici artistici. Galleria ‘Rondò’ in piazza Dante, fino al 29 settembre (h 10/12-16/20)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)

17.00-20.00. Ultimo giorno della mostra ‘L’arte, un dono semplice’ con le opere del pittore imperiese, Bernardo Asplanato. Circolo Parasio, Piazza Pagliari 4, accessi sono limitati nel rispetto delle normative vigenti

VENTIMIGLIA

9.00-12.30. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, attività didattiche per le famiglie ìIl bestiario del Museo. Alla ricerca dell’animaletto perduto’: una ‘caccia’ tra i reperti del MAR in cui utilizzare le proprie capacità di osservazione e ragionamento. MAR-Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, info 0184 351181

10.00. Incontro ‘In-formativo’: corso di formazione in comunicazione umana interattiva – Operatore nekke difficoltà dell’alimentazione organizzato da DCA A.P.S. ed UPE. Sede della Spes, corso Limone Piemonte 63, info a comunicazione@prevenzionedca.it

10.00-12.30. Mostra personale di Emanuele Biagioni con sette opere sul tema delle dimensioni metropolitane fra l’ambiente e i personaggi che popolano città e locali. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 30 settembre (martedì a sabato 9/12.30-15/17, la prima e la terza domenica del mese 10/12.30)

10.00-18.30. Mostra personale di Karin Monschauer con circa quaranta opere sul rapporto vibrazione e colore come linguaggio internazionale. Centro Culturale Polivalente San Francesco, fino al 30 settembre (mercoledì e giovedì 15.30/18.30, sabato e domenica 10/12 e 15.30/18.30)

OSPEDALETTI

7.00. ‘Liguria bike trail’: avventura in bici senza supporto per scoprire il Ponente Ligure. Tre tracce tra cui scegliere: classic 310 km 9000mt dsl traccia adatta a Mtb, monstercross: weekend 250 km 6800mt dsl traccia adatta Mtb ,monstercross: B-Road 410 km 11000mt dsl traccia adatta per Gravel, Mtb, monstercross Partenza ed arrivo presso ‘La Piccola’ di Ospedaletti, fino al 28 settembre, info QUI e QUI



9.00. Escursione gratuita da Ospedaletti al Monte Nero accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo in Piazza Europa, info e prenotazioni 327 0824866 (più info)

TAGGIA ARMA

10.00-19.00. Meditaggiasca & Expo della Valle Argentina Armea in collaborazione con Azienda Speciale Riviere di Liguria: con esposizione di prodotti tipici agroalimentari del territorio + incontri a tema su prodotti tipici della valle. Piazza Cavour (il programma a questo link)



16.00-20.00. Dimostrazione sportiva di judo a cura della ASD Judo Club Sakura. Piazza Chierotti

DIANO MARINA

16.00 & 17.00. World Folklore Festival 2021 (4ª edizione): sfilata dei gruppi folkloristici nelle vie del centro cittadino (h 16.00 + Esibizione dei gruppi folkloristici sul palco del Molo delle Tartarughe (h 17.00)

17.00. ‘Il cammino di Santiago nel dianese’: passeggiata guidata sino alla chiesa di San Giacomo a Calderina con celebrazione della Santa Messa. Raduno e partenza dalla chiesetta di Villa Scarsella con sosta del pellegrino presso il Ponte Romano, evento è gratuito con partecipazione nel rispetto delle normative anti-Covid



SAN BARTOLOMEO AL MARE

12.00-00.00. ‘OktoBEERfest’ (ultimo giorno): i commercianti di San Bartolomeo al Mare e l'associazione San Matteo accolgono i partecipanti con birra e specialità gastronomiche mentre band e dj si alternano con sottofondo musicale. Piazza Torre Santa Maria

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

COSIO D’ARROSCIA

10.00. Seconda parte del laboratorio internazionale di arti Trasformatorio, giunto alla 6a edizione, e all’esordio nel territorio Ligure- Partecipano visual artist, compositori, musicisti, fotografi, scrittori, videomaker, architetti (altre informazioni a questo link)

ISOLABONA

10.00. Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto con una terzina a scelta. Palazzo Doria, fino al 10 ottobre, ingresso libero, info 335 5941622

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



TRIORA

10.30. Visita guidata gratuita nel Borgo di Triora con Raffaella Asdente. Ritrovo Via Roma davanti al Museo Etnografico e della stregoneria, info e prenotazioni 338 6913335 (tutte le domeniche fino al 26 settembre)



FRANCIA

ANTIBES

18.00. Festival d'Arte Sacra: ‘Ave Maria en adagios’ con Philippe Depetris (flauto), Pascal Polidori (chitarra). Musiche di: Jean-Sébastien Bach, Pergolese, Piazzola, Paganini, Vivaldi, Legnani. Chiesa di Saint-Pierre a Golfe-Juan (più info)

MONACO

10.00. 26ª Giornate Europee del Patrimonio 2021 dal tema ‘Donne e Patrimonio’. Luoghi vari (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

18.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Genia Kühmeier, soprano, Sophie Rennert, mezzo-soprano, Werner Güra tenore, Johannes Weisser, baritono e il London Symphony Chorus. In programma: Ludwig van Beethoven. Auditorium Rainier III (più info)



NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 30 settembre (più info)







