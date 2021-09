Eletto il nuovo direttivo del circolo ‘Valeria Faraldi’ del partito della Rifondazione Comunista

Stamane presso il Circolo di Arma di Taggia si è svolto il congresso del circolo ‘Valeria Faraldi’ del partito della Rifondazione Comunista.



“È stato eletto il nuovo direttivo del Circolo composto da Carlo Olivari, Alberto Pin, Claudia Faustini, Marco Ardoino, Pino Ghersi, Paolo Germano, Ernesto Ricca. Il direttivo ha confermato Carlo Olivari nel ruolo di Segretario. Nei prossimi anni il Circolo si pone come punto di riferimento per tutti coloro che ritengono necessario battersi per una società più giusta e solidale. Quindi opposizione al governo Draghi e, a livello locale, ferma opposizione alle giunte Biancheri e Conio”.