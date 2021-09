Bordighera: buone notizie, la pizzeria 'Vincenzino' non chiuderà. Migliorano le condizioni della proprietaria

La pizzeria 'Vincenzino' non chiuderà. Il cartello 'vendesi' ha spaventato, non poco, gli amanti della buona pizza nella città delle palme. La storia non può finire, non deve finire e per fortuna continuerà la sua gloriosa attività soddisfacendo ancora i palati golosi dei suoi affezionatissimi clienti. Una buona notizia che arriva in questa domenica in cui la pizzeria risulta aperta e seguita a sfornare le deliziose pizze.



Sono migliorate le condizioni di salute della storica proprietaria, istituzione bordigotta e dopo 60 anni di onorato servizio, a mollare non ci pensa nemmeno. Ci confermano tuttavia che resta l'opzione della vendita del locale e si valutano offerte. Che dire, chi vuole mangiare una buona pizza di cui si parla in tutto il ponente, non deve fare altro che continuare a comportarsi come ha sempre fatto. Andare da 'Vincenzino' e buon appetito.