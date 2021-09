Domani riprende la raccolta firme per la campagna referendaria sulla Giustizia della Lega

Domani, sabato 18 settembre, riprende in provincia di Imperia la raccolta firme per la campagna referendaria sulla Giustizia che la Lega ha deciso di promuovere insieme al Partito Radicale, con l’obiettivo di superare abbondantemente le 500.000 firme necessarie per l’indizione dei referendum.

"Sei i quesiti che si chiede di sottoporre al giudizio dei cittadini italiani, e precisamente: responsabilità dei magistrati, separazione delle carriere, limiti agli abusi della custodia cautelare, abrogazione della legge Severino, riforma del CSM, diritto di voto per avvocati e professori nei consigli giudiziari sulla valutazione professionale dei magistrati".

Di seguito i luoghi e gli orari dei gazebo:

DIANO MARINA:

Via Genala - Angolo via Genova

domenica 19 settembre

dalle ore 10.00 alle ore 13.00

IMPERIA

Piazza San Giovanni

sabato 18 settembre

dalle ore 9.00 alle ore 12.30

SANREMO

Via Escoffier - Statua Mike Bongiorno

sabato 18 settembre

dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Zona Foce - Coop -

sabato 18 settembre

dalle ore 9.00 alle ore 13.00

BORDIGHERA

Via Vittorio Emanuele - Park Hotel

sabato 18 settembre

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

CAMPOROSSO

Piazza D'armi

sabato 18 settembre

dalle ore 9.00 alle ore 13.00

VENTIMIGLIA

Via Della Repubblica

Sabato 18 settembre

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

La campagna referendaria andrà avanti anche nei prossimi weekend, sino al 30 settembre.