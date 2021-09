Sanremo: arrestati responsabili dell'aggressione al barista del centro, dalla Lega plauso alla Polizia

"Esprimiamo un plauso alla Polizia di Stato, al Questore dott. Pietro Milone e al Primo Dirigete dott. Giovanni Santoro".



Così il segretario cittadino della Lega Sanremo, Daniele Ventimiglia, a fronte del celere arresto dei tre presunti esecutori del violento pestaggio di un barista nel centro di Sanremo. La Polizia di Sanremo ha arrestato Thomas Karrasch Bertini, 57 anni di Taggia, Rosario Astorina 41enne di Badalucco e Antonino Fileti, 32 anni di Sanremo, per aver provocato lesioni personali gravissime al titolare di un bar del centro cittadino che ha perso un occhio.



Grazie a una tempestiva indagine degli uomini della Sezione Investigativa e attraverso l'ausilio dei filmati di videosorveglianza gli agenti hanno ricostruito immediatamente la dinamica dei fatti. Dalle immagini si è notato come l'uomo sia stato picchiato con violenti colpi sferrati dai tre, in diversi momenti ed in diversi punti del bar, danneggiando anche oggetti del locale. Lo stesso Questore riferendosi all'accaduto aveva parlato di comportamenti animaleschi.