‘Settembre musicale imperiese’, da domenica al via stagione concertistica del Centro studi musicali ‘G. Amadeo’

Il Centro studi musicali ‘G. Amadeo’, in concomitanza con l’avvio dei propri corsi, organizza una breve stagione di concerti tenuta da docenti di Conservatori italiani e della propria scuola di musica, intitolata ‘Settembre musicale imperiese’.

Domenica prossima, alle ore 17.30, il duo violino – pianoforte dei maestri Marcello Bianchi e Daniela Demicheli, interpreti di alcuni fra i più famosi bis del repertorio violinistico, avvieranno la stagione.

A seguire il duo chitarra e pianoforte dei maestri Luca Torrigiani - Lapo Vannucci il 25 settembre alle ore 20.45, un insolito quanto sorprendente ensemble che vedrà i due concertisti interpretare musiche fra gli altri di Carcassi, Carulli e Tarrega.

Chiude la stagione il concerto tenuto da alcuni docenti del Centro studi, più in particolare dei maestri Davide Calvini, Manuel Merlo, Maurizio Pettigiani, Alfonso Moretta e Sabine Spath. La loro esibizione sarà preceduta da quella degli allievi Giulia Fassitelli, Irene Geranio e Mara Giribaldi. Quest’ultimo evento si terrà alle ore 17.30.

Tutti i concerti avranno luogo presso l’Oratorio di Santa Caterina in Via San Maurizio a Porto Maurizio Imperia, saranno ad ingresso libero e si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid vigenti.

Il Centro studi musicali ricorda inoltre che nei giorni 18- 19- 25 e 26 settembre nei locali del Centro studi, in Via Verdi 14 (Opere parrocchiali) ad Imperia Porto Maurizio si terranno gli Open days: per coloro che si prenoteranno ci sarà la possibilità di seguire una lezione di prova gratuita con l’insegnante del/degli strumenti che desiderano imparare a suonare. Vi sarà inoltre la possibilità di entrare a far parte degli ensemble di archi, di fiati, di chitarre e del coro nonché di incontrare la docente dei corsi Aigam dedicati ai bambini più piccoli.

Per prenotazioni concerti e Open day nonché per informazioni sui corsi di musica telefonare al 333 5784548”.