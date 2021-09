Ventimiglia: ancora valida l'offerta di MDC da 2,2 milioni per il terreno di Riviera Trasporti

Riviera Trasporti sta vivendo un periodo non certo facile. Dopo il tragico anno legato alla pandemia che ha messo in ginocchio tantissime aziende, fattore determinante per il via alla procedure è stata la situazione di estrema difficoltà in cui versa la società con debiti per un ammontare di circa 30 milioni di euro.

Avrebbe certamente giovato la vendita (mai effettuata) degli ex depositi di Ventimiglia e Sanremo (San Martino). Risorsa economica importante per garantire una boccata d'ossigeno.



Alla luce della situazione della società di trasporto pubblico, resta estremamente attuale l'offerta proposta da Marina Development Corporation per il terreno dell'ex deposito, ormai in disuso, presente nella città di confine e che appare, ad oggi, praticamente in stato di abbandono.



La conferma arriva proprio da MDC alla quale abbiamo chiesto se l'offerta relativa all'acquisto del lotto fosse ancora valida. La risposta è stata positiva.

MDC ha offerto, comunicando di sostenere anche i costi della bonifica, la somma di 2,2 milioni di euro. Una cifra consistente che farebbe sicuramente bene alle casse della società nel momento difficile che sta attraversando.