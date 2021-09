Sanremo: degrado dell'asfalto in via Tasciaire, lamentele dei cittadini e istanza di Fratelli d'Italia (Foto)

Alessandro Albiosi e Davide Franceschini, rispettivamente presidente del Dipartimento Lavori Pubblici e presidente del Dipartimento Frazioni di Fratelli d’Italia Sanremo, ci hanno illustrato una problematica relativa al degrado generalizzato del fondo stradale di via Tasciaire, su segnalazione di alcuni residenti.

In particolare un marcato dissesto della carreggiata stradale in corrispondenza dei civici 16 e 18 che si protrae da tempo. “Sentito il coordinatore cittadino Antonino Consiglio – dicono Albiosi e Franceschini - abbiamo effettuato un sopralluogo dove abbiamo constatato la presenza di un insidioso avvallamento della carreggiata con un erosione del materiale di sottofondo che crea una vera e propria voragine che, anche se attualmente è di piccole dimensioni, in caso di forti piogge potrebbe ampliarsi ed addirittura causare infiltrazioni e problematiche alle limitrofe abitazioni”.

L’amministrazione comunale ha posizionato transenne ed apposita segnaletica per evidenziare il problema ed evitare ai mezzi di immettersi nella zona dissestata ma le transenne purtroppo creano un restringimento della carreggiata con un evidente pericolo relativo alla sicurezza stradale essendo il dissesto nei pressi di una curva. “Tale situazione infatti – proseguono i due esponenti di FdI - costringe chi percorre la strada con direzione mare-monte ad invadere la carreggiata opposta con evidente rischio di collisione (specialmente per i motociclisti) considerando la ridotta larghezza della strada”.

Fratelli d’Italia, quindi, chiedono all’amministrazione un urgente e definitivo intervento di ripristino e comunque una verifica di tutta via Tasciaire per evitare, come detto, pericoli per l’incolumità dei cittadini che transitano su di essa. “Come dipartimento Lavori Pubblici di Fratelli D’Italia – terminano Albiosi e Franceschini - continueremo ad ascoltare i cittadini e ad evidenziare le problematiche sollevate”.