Inizia la scuola: prima campanella anche a Bordighera, il Sindaco fa il punto sui lavori nei plessi

Questa mattina la prima campanella del nuovo anno scolastico anche a Bordighera. Il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, ha fatto gli auguri di un buon anno scolastico ai ragazzi della città delle palme, facendo anche il punto della situazione dei lavori nelle scuole, sia quelli ultimati che ancora da terminare.

- Via Pelloux: sono terminati i lavori di messa in sicurezza antisismica e, a breve, l’area nei pressi dell’edificio sarà risistemata, in attesa della realizzazione del campo polifunzionale previsto nella settima variazione di bilancio;

- Via Napoli: la nuova scuola dell’infanzia sarà completata entro fine anno;

- Scuola Rodari di via Pasteur: conclusi i lavori di antisismica, in corso le attività per dare un nuovo volto alle aree esterne dell’edificio;

- Scuola Maria Primina in via Pasteur: continua l’intervento di installazione del nuovo impianto di riscaldamento; la settima variazione di bilancio comprende lo stanziamento per l’acquisto di nuove porte da calcio e canestri.

“Ai bimbi e ai ragazzi – ha detto Ingenito - il mio augurio più grande. Abbiamo lavorato molto e così faremo ancora per le scuole di Bordighera, con l’obiettivo di renderle più sicure, attrezzate, sostenibili e belle. Il futuro si costruisce anche così”.