Continuano le ricerche per il recupero di Leon, il cane che vive da ormai 4 mesi nel torrente Evigno e nelle campagne limitrofe

Dopo diversi, ma vani, tentativi di recupero da parte di alcuni volontari, dal 1 settembre si è formata una squadra ‘ad hoc’ che unisce il Comune di Diano Marina, il Servizio Veterinario dell'Asl territoriale e l'Associazione Accademia Kronos, coordinata da Giuseppe Gandolfo (Presidente della sezione imperiese) per cercare di recuperare il cane Leon. L'azione sinergica della squadra, si è svolta principalmente grazie al prezioso supporto di Accademia Kronos, che sta coordinando volontari e guardie zoofile con turni h/24.

“Abbiamo bisogno dell'aiuto degli abitanti – spiega Ennio Pelazza, Presidente del consiglio Comunale di Diano Marina -, chi vede Leon, soprattutto nelle zone del torrente Evigno, nella zona delle Giaiette, del Vivaio Pittaluga e del Roseto Patrucco è pregato di contattare immediatamente il numero dedicato alle segnalazioni (Cell. 338/1338236), fornendo ogni utile informazione o /e fotografie del luogo di avvistamento. È importantissimo non avvicinare il cane, non chiamarlo, non rincorrerlo, non cercare di prenderlo, non fischiargli, non percorrere a piedi il torrente. Non dargli da mangiare e non lasciare cibo incustodito è altresì determinante, perchè allungherebbe le operazioni di recupero, già ampiamente pianificate. Chiediamo di prestare attenzione a chi abita nella zona e a chi percorre quelle strade".