Il divulgatore agricolo Marco Damele a La Spezia per presentare il suo ultimo libro dedicato alla biodiversità vegetale

Venerdì prossimo alle ore 18.30 in occasione della terza ed ultima giornata di "Parole & Note agli Orti ", l'agricoltore-scrittore Marco Damele sarà ospite a La Spezia presso gli Orti di San Giorgio per presentare il suo ultimo libro "Il Giardino della Biodiversità - La mia vita tra piante selvatiche, insolite e misteriose" (Edizioni Zem).



«La natura è sempre stata generosa nel donarci migliaia di piante, molte delle quali giornalmente cerchiamo di distruggere con diserbanti chimici per una questione di estetica o profitto. Ma chi di noi realmente conosce queste piante?, un viaggio affascinante alla riscoperta di piante antiche e dimenticate come la Cipolla Egiziana».

Marco Damele, scrittore, divulgatore agricolo, imprenditore botanico e tecnico biologico di Camporosso in provincia di Imperia, è protagonista da oltre vent'anni nel mondo della floricoltura del ponente ligure. Dai premi nazionali e internazionali ricevuti per la sua coltivazione di verde ornamentale, dopo un arricchimento professionale alla guida dei giovani agricoltori, ha orientato l'attività dell'azienda sulla ricerca e coltivazione delle antiche varietà orticole, di cui per via della moda, dei gusti e della richiesta di mercato si erano letteralmente perse le tracce. In particolare ha studiato e reintrodotto la cipolla egiziana ligure (Allium cepa viviparum), diventata in poco tempo preziosa ed autentica testimone della biodiversità del Ponente ligure.



Marco oggi è un contadino moderno, un custode della biodiversità, titolare di un'azienda all'avanguardia orientata al futuro che alterna alla coltivazione, anche una ricca attività di incontri e conferenze in giro per l'Italia. Per Edizioni Zem ha scritto nel 2017 e 2019 insieme alla giornalista Irina Reydes i libri “La cipolla Egiziana” e “Una storia di agrobiodiversità del Ponente Ligure”, nel 2018 la sua prima raccolta di ricette vegetariane intitolata “Cucinare la Cipolla Egiziana” nel 2019 il ”Breviario di Agricoltura, biodiversità e tradizioni contadine” e a fine 2020 "Il Giardino della Biodiversità".