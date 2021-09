Sanremo: avvio nuovo anno educativo nei nidi comunali Arcobaleno e Raggio di Sole a gestione diretta

Sono stati due i giorni di formazione e aggiornamento propedeutici all’apertura dei nidi d’infanzia comunali a gestione diretta: prima di accogliere i bambini, gli educatori e il personale ausiliario Arcobaleno (via Morardo) e Raggio di Sole (via della Repubblica) si sono incontrati, nel rispetto della normativa anti Covid-19, per prepararsi ad iniziare il nuovo anno educativo in una prospettiva di crescita e miglioramento.

Le giornate sono state organizzate dalla coordinatrice pedagogica dott.ssa Maria Grazia Fossati che ha anche condotto l’aggiornamento sul tema delle buone pratiche e dell’accreditamento.

Il pedagogista esperto di psicomotricità dott. Mauro Speraggi, fondatore dell’Ente Artebambini e direttore editoriale Rivista DADA, ha condotto il corso “nati per l’arte - l’arte per crescere” valorizzando una metodologia attiva che ha coinvolto i presenti in laboratori creativi, finalizzati alla costruzione di giochi e proposte di attività in ambiente esterno.

«Ringrazio tutto il personale dei nidi – dichiara l’assessore Costanza Pireri – per l’attenzione e sensibilità che dimostrano sempre verso i bambini e le loro esigenze. E colgo l’occasione per augurare a tutti un buon inizio d’anno».

Nell’intento di tornare gradualmente alla “normalità”, il nido d’infanzia Arcobaleno e il nido d’infanzia Raggio di Sole sono pronti ad accogliere bambini e famiglie con un orario di apertura “pre-Covid” dalle 7.15 alle 17.15.