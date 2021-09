Imperia: dopo 42 mesi il colonnello Andrea Mommo lascia il comando provinciale dei Carabinieri (Video)

È il giorno dei saluti per il colonnello Andrea Mommo, comandante provinciale dei Carabinieri per 42 mesi. Andrà a Catanzaro per dirigere il personale del comando regionale.

“Porterò con me ricordi fantastici sia per il personale che per le bellezze di questa terra - ha dichiarato il col. Andrea Mommo - avete uno scrigno pieno d'oro che dovete valorizzare sempre di più, il trinomio sole-monti-mare ha reso questo territorio sempre più attraente per i turisti, ma non dobbiamo dimenticare che il territorio è così anche e soprattutto perché gli abitanti sono un insieme di origini diverse”.

“Uno dei capisaldi è quello di perseguire i patrimoni delle organizzazioni criminali - ha aggiunto - abbiamo fatto approfondimenti sui patrimoni, in 42 mesi abbiamo sequestrato più di 2,5 milioni di beni mobili e immobili”.

L'intervista al colonnello Andrea Mommo

Nel suo intervento il colonnello Mommo ha anche ringraziato i propri collaboratori oltre ai sindaci del territorio, specie dei Comuni più piccoli dove non c'è una stazione ma una stanza dedicata all'interno dei Municipi.

Toccante, infine, il ricordo del luogotenente Antonio Zappatore, morto a soli 58 anni.

Al suo posto arriverà al comando provinciale Mauro Morganti, capo ufficio comando del comando provinciale di Genova. Si insedierà lunedì 27.