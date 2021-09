Badalucco: l'affondamento della corazzata Roma e il legame con Ciabaudo, una storia di tante famiglie della provincia di Imperia (Foto e video)

L’affondamento della Regia Nave Roma ha tenuto banco oggi pomeriggio a Badalucco, mostrando quanti legami ci siano con Ciabaudo e più in generale con tante famiglie della provincia di Imperia. Oratore della conferenza Andrea Amici, sommozzatore dei vigili del fuoco, tra i primi a entrare a bordo della Concordia e anche vicepresidente dell’associazione nazionale regia Nave Roma. Amici grazie a una carrellata di immagini d’epoca ha proposto un viaggio indietro nel tempo. Al suo fianco il prof. Carlo Michero, ex preside e giornalista che da tempo segue le vicende della Roma e dei superstiti della provincia di Imperia. Davanti a una platea gremita di persone interessate anche il sindaco di Badalucco, Matteo Orengo che ha portato i saluti dell‘amministrazione spiegando come questo incontro rappresenti anche l'intenzione del Comune di valorizzare le storie e le persone del paese.

La corazzata Roma venne affondata il 9 settembre 1943. Distrutta da un bombardiere tedesco che la raggiunse con due bombe teleguidate causando la morte di 1393 persone sui 2021 uomini imbarcati. I pochi superstiti e i molti feriti con gravissime ustioni, vennero salvati dalle altre imbarcazioni della Marina italiana che scortavano la Roma. Tra i sopravvissuti ci sono 5 sanremesi uno è Italo Pizzo (una quindicina della provincia di Imperia ndr), nonno di Andrea Amici e persona ben conosciuta a Ciabaudo. Il marinaio superstite insieme agli altri commilitoni venne salvato in mare mentre la Roma bruciava a affondava e quindi ricoverato all'Ospedale di Mahon, nell'isola di Minorca, appartenente al gruppo delle Baleari.

È proprio Italo Pizzo il punto di connessione tra questa tragedia avvenuta nella Seconda Guerra Mondiale e una vecchia storia di Ciabaudo. Oggi le piastrine militari di Pizzo si trovano fuse in un crocifisso vicino al bosco, emblema di un passato che non c'è più e lì posizionato a inizio '900 per ricordare la scomparsa di un bambino mai più ritrovato.



L'INTERVISTA AD ANDREA AMICI

"Ho trascorso la mia infanzia a Ciabaudo. - racconta Amici - Lì mio nonno insieme ad altri aprenti ha realizzato una casa e sotto ha costruito un crocifisso, testimone di un fatto singolare del passato, la scomparsa di un bambino. Un crocifisso guardiano di un mondo perduto, nel costato, sono state fuse: sul lato sinistro, la fede in oro della madre di un signore della zona, Carlo Pastorelli internato in Germania dopo l'8 settembre e la donna purtroppo per dolore scomparve senza rivedere più suo figlio. Mentre, nel costato destro, mio nonno fuse le piastrine di riconoscimento della Corazzata Roma. Questo è una sorta di collegamento materiale e spirituale del passato delle nostre famiglie".