Sanremo è città della solidarietà: distribuite al soggiorno militare le donazioni per i profughi afgani

Con l’arrivo dei rifugiati afgani alla base logistica di via Lamarmora, Sanremo, oltre ad essere la città dei fiori e delle canzoni, si è guadagnata anche la nomea di città della solidarietà.



“Nel corso delle ultime tre settimane la sede del nostro comitato era stata letteralmente sommersa di prodotti di igiene, di abbigliamento e di giocattoli per i più piccini che, a causa della quarantena preventiva dei rifugiati, potevano esclusivamente essere consegnati nelle stanze dai nostri volontari - dichiarano dal comitato Croce Rossa di Sanremo - da venerdì però la quarantena si è conclusa e gli ospiti hanno finalmente potuto dapprima scendere nel cortile e nei giardini del soggiorno militare, poi, pian piano, anche scoprire Sanremo. I volontari del nostro comitato hanno allestito nella zona dove sono collocata le tende di Croce Rossa Italiana, un gran bazar dove, a rotazione, per tutta la giornata di sabato, gli ospiti afgani hanno potuto scegliere personalmente tutto ciò che gli italiani, da tutta Italia, avevano voluto offrire a queste persone che da ora in poi avranno come nuova patria il nostro Paese. Un enorme grazie virtuale a tutti coloro che hanno donato”.