Covid19, non solo Green Pass: non si esclude l'obbligo vaccinale. Costa: "Ma no a radicalizzazione del confronto"(VIDEO)

"L'obbligo vaccinale non dev'essere un tabù, e non lo è certamente per il Governo. Ma non dobbiamo radicalizzare la discussione sull'argomento".

La presentazione della lista del candidato sindaco per "Savona Popolare" Francesco Versace, è stata anche l'occasione per fare il punto, insieme al sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, sui prossimi passi dell'esecutivo Draghi su campagna vaccinale e prossime misure anti contagio da adottarsi a livello nazionale.

L'arrivo dell'autunno col possibile aumento dei contagi legato alla stagionalità che il virus ha dimostrato avere già in passato impone infatti diversi ragionamenti preventivi al Governo.

Tra questi si sta facendo sempre più insistente non solo l'ipotesi di estensione ulteriore dell'uso obbligatorio della certificazione verde, ma anche della vaccinazione e non solo: "Credo le dichiarazioni del premier Draghi abbiano espresso con estrema chiarezza questa nostra posizione - ha affermato il sottosegretario di Noi con l'Italia - Nelle prossime settimane dobbiamo proseguire con questa opera di convincimento nei confronti di quegli italiani che ancora non si sono vaccinati e per farlo si devono veicolare messaggi positivi, rassicuranti. Non credo che la radicalizzazione del confronto possa portare a risultati positivi".