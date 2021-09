Sanremo: che maleducazione! Degrado e abbandono di immondizia di ogni genere a Pian della Castagna (Foto)

Da una parte alcuni pali della luce caduti e mai rimossi, dall’altra la maleducazione e lo scarso senso civico di molte persone, che prendono l’entroterra per la loro discarica personale. Stiamo parlando di quanto trovato nella zona di Pian della Castagna, sulle immediate alture di Sanremo.

Ci sono ancora pali che, dopo essere caduti non sono stati rimossi ma, soprattutto, abbiamo trovato più o meno nascosti, evidenti abbandoni di zetto (materiale proveniente da cantieri) e immondizia di vario genere. Si tratta, purtroppo, degli ennesimi casi di vandalismo, perché di questo si tratta, come quelli relativi agli abbandoni vicino ai cassonetti, sempre nelle zone periferiche della città.

Una città che, tutto sommato, viene mantenuta pulita per quanto possibile ma che, ricordiamo, viene sporcata da chi ci vive o da chi viene in vacanza. Servirebbe sicuramente misure più restrittive per chi fa cose di questo genere, ma anche più foto trappole nelle zone dove sono ubicate le poche isole ecologiche, utilizzate per la differenziata dai residenti delle zone collinari.

Più volte abbiamo evidenziato problematiche di questo genere, pubblicando anche foto eloquenti. Sicuramente da un anno e mezzo a questa parte l’argomento più dibattuto è il Covid, ma non dobbiamo dimenticare che la differenziata è fondamentale per il futuro ambientale di qualsiasi città.