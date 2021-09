La bici da trekking, un compagno di viaggio per lunghi tragitti

Fare un viaggio in bicicletta è di per sé un'avventura: viaggio fisico e mentale e anche un vero e proprio viaggio interiore. Il viaggio in bicicletta si presenta spesso come una sorta di obiettivo nella propria vita. Realizzato da soli, in coppia, con gli amici o in famiglia, sempre più persone si cimentano nell'avventura, indipendentemente dalla loro età. Che sia un anno sabbatico di fine studi o se si è appena andati in pensione, trovare il tempo per partire viene spontaneo. Negli ultimi anni sono diventate sempre più popolari le lunghe passeggiate in bicicletta o le gite di più giorni. Fortunatamente, ci sono biciclette abbastanza robuste per affrontare lunghe distanze! Lasciate la vostra piccola city bike in garage, vi servirà una vera bici da trekking. Comoda, robusta ed equilibrata, vi accompagnerà sulle strade per ore. La sua attrezzatura è sempre studiata per essere la più pratica e solida possibile, per evitare di doversi fermare ogni 50 chilometri, magari per cambiare una camera d'aria. Le sue caratteristiche? Una sella confortevole, manubrio con impugnature ergonomiche e pneumatici molto resistenti. Dotata di luci e portapacchi, la bici da trekking mantiene le sue promesse: vi accompagna verso il vostro viaggio preferito al vostro ritmo!

La bici da trekking è adatta a tutti

Le bici da trekking sono adatte a qualsiasi tipo di superficie e sono adatte a chiunque desideri percorrere lunghe distanze. Le bici trekking, sono biciclette da turismo realizzate in modo tale da fornire il comfort e l'ergonomia necessari per il benessere del biker sia uomo che donna. Vale a dire un telaio robusto in modo che non si rompa al minimo impatto; ruote solide, di notevole spessore e prive di tacchetti, una sella comoda, accessori e attrezzature utili (illuminazione, portapacchi) per facilitarne l'utilizzo, e una base molto solida per i percorsi più lunghi.

Come preparare un lungo viaggio in bicicletta?

Innanzitutto bisogna scegliere la migliore attrezzatura per il ciclismo e ovviamente, la cosa più importante è trovare la bici che risponda ad ogni vostra esigenza. Ecco alcuni accorgimenti per preparare un lungo viaggio in bicicletta.

Preparazione del percorso

Che si tratti della vostra destinazione finale o intermedia, iniziate a cercare un percorso a voi congeniale su blog e forum.

Un GPS per bicicletta

Può semplificare il ​​lavoro ma non vi esonera dal preparare il vostro itinerario. Abbiate più fiducia nel percorso che avrete integrato in esso piuttosto che nelle sue raccomandazioni, che possono essere rischiose. Ad ogni modo, portate sempre con voi una mappa che vi salverà da possibili guasti del GPS e vi tornerà utile se avete bisogno di chiedere indicazioni. Da notare inoltre che è più sicuro optare per un dispositivo che funzioni a batterie piuttosto che con batteria integrata, per un ovvio motivo di autonomia.

Abbigliamento

Portate con voi un abbigliamento comodo, leggero e impermeabile. Non dimenticare i copriscarpe impermeabili, sono essenziali e vi salveranno dal camminare con le scarpe bagnate a volte per tre giorni.



Cadenza

Prima di intraprendere un lungo viaggio, andate per due o tre giorni, poi vedrete quanti chilometri siete pronti a fare al giorno e potrete così stimare la durata del vostro grande viaggio. Naturalmente, per eseguire correttamente questo test, le bici devono essere cariche ed il terreno deve essere preso in considerazione. Quando si viaggia, di solito è più difficile ricominciare dopo un'interruzione, quindi cercate di pedalare, anche un minimo tutti i giorni.

Equipaggiamento

Anche se è ovvio che viaggiare in bicicletta costa poco, è comunque importante investire in una buona attrezzatura (resistente e leggera). Sfortunatamente, un buon hardware ha un prezzo. Dite a voi stessi che trascorrerete diverse ore al giorno sulla vostra bicicletta e che quindi utilizzerete la vostra attrezzatura il più possibile. Quindi, investire nell'attrezzatura giusta in anticipo vi aiuterà spesso a evitare costi successivi e imprevisti. È importante conoscere bene la propria attrezzatura prima di partire e tenere sempre presente che non si dovrebbe essere appesantiti inutilmente. Prendete le basi.





Quale attrezzatura è indispensabile associare ad una bici da trekking?

Una volta scelta la bici, bisognerà pensare al vostro equipaggiamento: le gomme, ad esempio, verranno scelte in base al fondo su cui transiterà la bici, la sella dovrà rispondere perfettamente alla posizione e alle esigenze del ciclista, il portapacchi deve essere particolarmente robusto per sopportare carichi pesanti, e così via. Anche gli accessori dovranno essere scelti con cura: le borse da trekking o il rimorchio da viaggio dovranno rispettare i vincoli di volume ed eventualmente di impermeabilità legati al viaggio. Tutta l'attrezzatura della bicicletta e quella del ciclista deve essere durevole e robusta, possibilmente facilmente riparabile a distanza. Un viaggio in bicicletta, anche di pochi giorni o di poche settimane, va anticipato e preparato; per scegliere la vostra bici da trekking, vi consigliamo di visitare la piattaforma Bikeonline.com.