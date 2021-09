Dal savonese: incendio a Cisano sul Neva, due elicotteri e tre canadair in azione: evacuata una famiglia (Foto e Video)

È salito a cinque il numero dei mezzi aerei in azione per contenere il vasto incendio divampato questa mattina a Cisano sul Neva, nel savonese. Sul posto stanno operando due elicotteri regionali dell’antincendio boschivo e tre Canadair.

Proseguono incessantemente anche gli interventi da terra, realizzati dai Vigili del Fuoco e dai volontari dell’antincendio boschivo, in particolare a difesa delle abitazioni e del canile in località Cenesi. Una famiglia è stata evacuata in via precauzionale. Presso il Comune di Albenga è operativo il Centro Operativo Comunale per il coordinamento delle operazioni, in costante contatto con la Sala Operativa Unificata Permanente (Soup) di Regione Liguria.

Il terzo elicottero regionale per l’antincendio boschivo, impegnato anch’esso sul rogo dell’albenganese, è stato dirottato a Castellaro, nell’imperiese, dove è divampato un nuovo incendio sterpaglie.