Imperia: oggi la conferma del Ministro Garavaglia, le 'Vele d'Epoca' diventeranno un evento nazionale (Foto e Video)

Il Ministero del Turismo concederà il patrocinio alle Vele D’Epoca, per farla arrivare a livello nazionale, la conferma è arrivata dal Ministro Massimo Garavaglia, oggi in visita alla manifestazione. Come potrà arrivare questo aiuto: “Con la promozione del Ministero – ha detto – per storia, tradizionale e qualità”.

A livello nazionale la misura del Green pass sta aiutando o sta limitando il turismo: “Se guardiamo i numeri dell’estate, che poi è quello che conta, sono molto positivi in incremento rispetto al 2019, che era un anno particolare quando c’era la crisi dell’Egitto e della Turchia. Ora dobbiamo lavorare per allungare l’estate, visto che svizzeri e tedeschi preferiscono venire da noi a settembre e ottobre. Poi ci sarà da operare per l’inverno perché l’Italia è bella tutto l’anno”.

Il problema della Liguria è quello dei trasporti. Servirà intervenire sulla Armo-Cantarana e sulla Carcare-Predosa, come proposto da Imperia? “E’ chiaro che viviamo un anno particolare, ma non dimentichiamo che questa autostrada ha 60 anni e ha bisogno di grossi investimenti. Il prossimo anno non avremo questi disagi ma non basta. Sicuramente la bretella ‘Verdemare’ di Carcare è una prima spinta, ma c’è anche l’alta velocità a Genova. Nel ‘Recovery fund’ e non solo ci sono le risorse, ma è importante che il territorio abbia le idee chiare”.

Sui problemi idrici dell’imperiese e il dianese ha risposto il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola: “Il Governo, di cui fa parte il Ministro, ha messo nelle priorità il sistema idrico della nostra provincia, con un finanziamento di 26/28 milioni di euro, che potrà consentire la soluzione del problema”.

Con il Sindaco siamo tornati a parlare di Vele D’Epoca e del patrocinio del Governo: “Noi abbiamo una fortuna, quella che la manifestazione è bellissima ed ha una storia. Con coraggio è ripartita quest’anno e la nostra seconda fortuna è che il Ministro Garavaglia ha fatto il turista per tanto tempo nell’imperiese e dianese. Conosceva la manifestazione e, prima ancora che gli consegnassi il dossier sulle ‘Vele D’Epoca’, oggi come si è seduto in comune ha detto che diventeranno un evento nel calendario nazionale e l’Enit darà una mano per farlo cresce ancora. Non posso far altro che ringraziarlo, anche se con un po’ di fortuna che aiuta gli audaci”.