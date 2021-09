Sanità: decisione presa dall'Asl 1 Imperiese, sospesi 17 dipendenti degli ospedali che non si sono vaccinati

Primo provvedimento per i sanitari 'no vax' in provincia di Imperia. L’Asl 1 ha sospeso 17 dipendenti in servizio presso gli ospedali della provincia per non aver aderito alla campagna vaccinale anti covid. Nel dettaglio si tratta di 12 dipendenti del personale comparto, un dirigente medico e 4 medici convenzionati.

Per i sanitari scatta quindi la sospensione immediata sia dal lavoro che dello stipendio. Questa misura segue quella dei giorni scorsi che ha riguardato 17 Oss, in forza ad alcune residenze per anziani sospesi dal servizio per non essersi sottoposti al vaccino anti-covid così come previsto dalla legge varata in seguito al decreto emanato dal Governo nell'aprile scorso.

Secondo il decreto governativo infatti, per chi lavora in ambito sanitario è obbligatorio prendere parte alla vaccinazione e qualora non vi sia la possibilità di modifica della mansione scatta in automatico la sospensione.

Sono in corso di definizione le procedure nei confronti di altri operatori sanitari di Asl1 ed anche di ambito esterno a livello provinciale, per i quali è ancora in corso l'istruttoria.