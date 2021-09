Sanremo: coniugi ospitati a 'Casa Serena' da 30 mesi, Pireri "Nessuno li manderà via, ma cerchiamo una soluzione definitiva"

“Ci sono 15 posti in convenzione con il Comune, che comunque paga l’affitto della stanza e, quindi, non ci sono problemi per Andrea Cassano e Anna Maria Capobianco”. Sono le parole dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo, Costanza Pireri, dopo l’intervista ai due disabili ospitati a ‘Casa Serena’ pubblicata ieri dal nostro giornale.

“C’è anche da sottolineare che – prosegue il vice Sindaco matuziano - nell’accordo con la nuova proprietà della Rsa, quanto è in essere al momento del passaggio rimane tale e, quindi, anche loro possono stare tranquilli nel loro mini appartamento. Comunque mi auguro di trovare al più presto una soluzione autonoma per Andrea e Anna Maria”.

L’Amministrazione sanremese, quindi, ha rassicurato i due coniugi che, da 30 mesi sono ospitati dal Comune a ‘Casa Serena’ e che, nella giornata di ieri avevano espresso le loro perplessità e preoccupazioni dopo il passaggio di proprietà della struttura dalle mani di palazzo Bellevue a quelle della ‘My Home’. Ora per Andrea e Anna Maria c’è la speranza di poter trovare una abitazione autonoma e, soprattutto per lui anche una occupazione per poter tornare a vivere normalmente.