Oggi riunione on line per il trasporto pubblico per le scuole: a Imperia un'ora di sfalsamento per gli ingressi

Si è svolta questa mattina la riunione tra l’Assessore regionale ai Trasporti, Gianni Berrino, il vice Prefetto Maurizio Gatto, la Riviera Trasporti, i dirigenti scolastici e i Sindaci (o loro rappresentanti) dei Comuni della nostra provincia, per allestire il servizio di trasporto pubblico locale in occasione dell’inizio delle scuole, fissato per il 12 settembre prossimo.

Nel corso della riunione è stata approfondita la possibilità offerta dalle norme di utilizzare ulteriori risorse aggiuntive di trasporto per fare fronte alle esigenze emerse dagli approfondimenti effettuati. Il rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha anche indicato le risorse disponibili per il finanziamento dei servizi aggiuntivi necessari. Le stesse saranno ripartite tra le Regioni, che a loro volta le trasferiranno alle Amministrazioni provinciali.

Per fare fronte ai flussi di studenti in entrata ed in uscita dagli Istituti di Impera, la Riviera Trasporti ha predisposto un sistema di trasporti modellato con nuovi orari. Lo scorso anno erano state aggiunte 26 corse e, per l’anno scolastico 21/22 potrebbero essere ancora di più.

La capacità di carico dei bus sarà all’80% di quella nominale per le normative Covid mentre, l’orario dei plessi scolastici della provincia rimane immutato rispetto all’anno scorso, ad eccezione dei plessi scolastici del capoluogo. Si tratta di primo ingresso alle 8 e secondo alle 9.30 mentre ad Imperia i due orari differiranno di un’ora solamente (8/9).

Martedì prossimo le parti si sono date appuntamento, quando la Riviera Trasporti presenterà il piano definitivo per il servizio che sarà approntato.