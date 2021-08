Sanremo: intitolato al caporale Tiziano Chierotti lo stabilimento del soggiorno militare (foto)

Questa mattina lo stabilimento del soggiorno militare di Sanremo è stato intitolato alla memoria del caporale maggiore Tiziano Chierotti. Il 24enne originario di Taggia, in forze agli Alpini è stato ucciso il 25 ottobre 2012 durante la missione italiana in Afghanistan.

Per l'occasione è stata scoperta una targa alla memoria del giovane Chierotti. La cerimonia arriva in un momento particolare con la missione in Afghanistan terminata e la l'insediamento con la forza da parte dei talebani, con una conseguente emergenza umanitaria.