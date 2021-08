Nell’estate della ripartenza i turisti americani continuano a scegliere Sanremo, il clou dagli States arriverà a settembre

Il bilancio di fine estate è per Sanremo a dir poco positivo. I primi dati parlano di un +20% di presenze rispetto al 2019, ma anche senza statistiche precise e aggiornate la città è apparsa piena come non la si vedeva da tempo.

Tanti anche i turisti stranieri che, come sempre, hanno scelto la Città dei Fiori per il connubio mare-montagna e per le tipicità uniche del territorio. Sanremo è sempre amata dai nordeuropei e dai francesi che non sono mancati all’appello nell’estate 2021. Chi, invece, non si è visto (per ovvi motivi) sono inglesi e russi con questi ultimi che hanno fatto segnare un clamoroso -90%.

Sempre presenti gli americani anche se per il momento risultano in calo rispetto al 2019. I turisti USA, però, sembrano apprezzare particolarmente settembre e anche quest’anno non hanno fatto mancare le loro prenotazioni per il periodo a cavallo tra estate e autunno.

“Il ritorno del volo diretto Nizza - New York ha aiutato i turisti americani a raggiungere la nostra zona - commenta Marco Sarlo, general manager del Royal Hotel, meta prediletta dai turisti USA a Sanremo - ma il clou delle prenotazioni lo avremo a settembre. In estate abbiamo perso russi e inglesi, ma sono stati sostituiti da francesi, svizzeri, olandesi e tedeschi. Per quanto riguarda i russi, abbiamo avuto solo clienti con residenza in Unione Europea”.

Per bilanci con dati precisi e aggiornati occorrerà attendere la fine di settembre, ma per il momento pare che l’estate 2021 abbiamo confermato per l’ennesima volta il grande amore del turismo straniero per la nostra zona.