Sanremo: intervento immediato della Polizia Municipale, rimosso il furgone posteggiato sul parcheggio per disabili

La segnalazione arrivata questa mattina alla nostra redazione ha avuto l'immediato riscontro da parte della Polizia Municipale.

Nonostante il costante impegno estivo su tutto il territorio, gli agenti sono prontamente intervenuti questa mattina per la rimozione del furgone che da tempo occupava un posto per i disabili in via della Repubblica.

I lettori hanno chiesto, tramite la nostra redazione, un intervento delle forze dell'ordine e la Polizia Municipale ha immediatamente risposto 'presente' inviando sul posto una pattuglia e i mezzi per la rimozione.