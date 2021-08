No vax, no green pass, escalation di proteste: da Sanremo, Toti "Fenomeno da non sottovalutare mi auguro non degeneri"

"Io chiedo alle prefetture, questure e Ministero dell'Interno, di non sottovalutare fenomeno da questo punto di vista che mi auguro non degeneri"

Questo il commento del presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, di fronte alla escalation di alcuni episodi riconducibili ai no vax e al movimento contro il green pass. Nelle scorse ore il direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino, il dott. Matteo Bassetti è stato inseguito e insultato (LINK) , oggi è comparso un grosso manifesto no vax davanti all'Ospedale di Imperia (LINK) e domani è in programma su Genova la protesta del movimento 'Basta Dittatura' tesa a bloccare il trasporto ferroviario su Genova (LINK) ma con ripercussioni anche nel resto della Liguria.

"L'alternativa non è tra non vaccinarsi e vaccinarsi, l'alternativa è tra non vaccinarsi, talvolta ammalarsi, qualche volta morire, sicuramente richiudere questo Paese. - aggiunge il Presidente di Regione Liguria - nessuno ha la libertà di richiudere, in casa i nostri figli, i nostri nipoti, le nostre attività commerciali e di impedire a una intera generazione e a tutti noi di tornare a una vita normale che la scienza invece in qualche modo ci offre".