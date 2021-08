Sanremo: bagni pubblici chiusi a Ferragosto? No, solo uno spiacevole episodio che ha costretto al ripristino dei servizi (Foto)

Alla nostra redazione sono arrivate le segnalazioni di alcuni residenti e turisti in merito alla chiusura dei bagni pubblici della vecchia stazione proprio la domenica di Ferragosto. Possibile che Sanremo abbia affrontato la giornata clou dell’estate senza un servizio così importante?

A qualche giorno dal 15 agosto ci siamo informati verificando come, in effetti, i bagni fossero aperti ma siano stati costretti a una chiusura momentanea per via di uno spiacevole episodio. La ‘visita’ di alcuni sbandati, infatti, ha visto come epilogo una presenta aggressione culminata con sangue a terra, alcuni danni ai servizi e l’inevitabile intervento delle forze dell’ordine per verificare l’accaduto.

La cooperativa che gestisce il wc pubblico, quindi, è stata costretta a una chiusura momentanea per permettere i rilievi del caso e per ripristinare al meglio il servizio, pulendo l’area e, soprattutto, disinfettandola.

Nessun disservizio, quindi. Solo un episodio del quale la città avrebbe fatto volentieri a meno.