Riva Ligure: stasera torna il carro della musica, serata a tema rock con gli Sleepin'Dogs

Questa sera a Riva Ligure alle ore 21, salvo maltempo, gli Sleepin'Dogs saranno gli ospiti del Carro della Musica. Torna l'originale iniziativa che caratterizza l'estate musicale rivese, organizzata dall'amministrazione comunale.

Il carro porterà il gruppo in giro per Riva Ligure, dal lungomare al centro storico. La partenza sarà dall'approdo nautico, poi il mezzo si dirigerà verso Piazza Ughetto e ritorno.

Ospiti della serata la famosa cover rock and blues band della provincia di Imperia. Gli Sleepin'Dogs suonano british e u.s. rock anni '70 '80 e '90 in particolare canzoni di grandi gruppi come: Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, ZZTop, ACDC, Steppenwolf e altri.