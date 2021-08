Sanremo: per la rassegna ‘Jazzin' 2021’, aperitivo musicale con la cantante Alessia Aldé

Alessia Aldé si esibirà mercoledì 25 agosto al Floriseum – Museo del Fiore, nella splendida cornice di Villa Ormond a Sanremo, per la quinta, e ultima, serata del Jazzin' 2021, organizzato dalla Dem'Art Soc. Coop. che si articolerà in due set, uno dalle 19.30 alle 20.30 e il secondo dalle 21.00 alle 22.00.



La talentuosa cantante italiana ma parigina per adozione, Alessia Aldé sarà accompagnata da Andrea De Martini ai sax, Dino Cerruti al contrabbasso, Enzo Cioffi alla batteria e Giovanni Di Martino al pianoforte., un'occasione da non perdere per chiudere questa rassegna estiva.

Un aperitivo musicale a partire dalle ore 19.00: l'ingresso, con consumazione e concerto, è di 10€.

È gradita la prenotazione ai numeri 340 4002419 e 0184 503188.