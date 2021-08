Sanremo: casa Serena e dipendenti a rischio, Tomatis (CGIL) "Presentata bozza di accordo, giovedì nuovo incontro"

"Noi ci siamo opposti e presentati con una controproposta già sostenuta in altre occasioni. Tutti i lavoratori devono essere confermati visto che non ci sono modifiche alla produttività. I posti letto devono essere aumentati per capacità imprenditoriale - aggiunge - Soltanto con la conferma per tutti i lavoratori, si potrà dopo, in un secondo momento, valutare di ricorrere al Fis (Fondo Salariale Integrativo) che permetterebbe all'azienda di abbassare le ore di lavoro ma garantire per ogni lavoratore che non ci sia una perdita lavorativa o retributiva, grazie a una integrazione all'80% da INPS. In questo modo non si lascia a casa nessuno e non si modificano contratti e retribuzioni".