Chiusanico: uomo cade in una fascia e rimane ferito, interviene l'elisoccorso

Mobilitazione di soccorsi nel pomeriggio su Chiusanico. Un uomo è rimasto ferito dopo una caduta da una fascia in campagna. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, una ambulanza della croce rossa di Pieve di Teco e i Vigili del Fuoco.



Dopo breve è stato disposto anche l'intervento dell'elisoccorso. Grifo si è alzato in volo raggiungendo rapidamente il luogo. A breve la persona verrà trasferita all'Ospedale per una sospetta frattura e ulteriori accertamenti.